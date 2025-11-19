सत्य साईं बाबा के शताब्दी समाराेह में ऐश्वर्या राय बोलीं- मानव सेवा भगवान की सेवा

प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, "मैं आज यहां हमारे साथ होने और इस विशेष अवसर का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। मैं उनके प्रभावशाली और प्रेरणादायक शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। आपकी उपस्थिति इस शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है, और हमें स्वामी के संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है, और मानव सेवा ही भगवान की सेवा करना है।"

5 'D' शब्द

स्वामी जी के शब्दों को किया याद

कार्यक्रम में ऐश्वर्या ने अपना संबोधन जारी रखते हुए सत्य साईं के 5 'D' शब्दों को याद किया। उन्होंने कहा, "सत्य साईं बाबा हमेशा 5 'डी' के बारे में बात करते थे। वह एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन जीने की बात करते थे। उन्होंने अनुशासन, समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प और विवेक जैसी 5 बातों को महत्व दिया था।" इस खास मौके पर कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे।