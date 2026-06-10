1800 करोड़ की 'धुरंधर 2' के 'रॉ एंड अनदेखा' को देखें इस OTT प्लेटफॉर्म पर
आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन अब जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हो गया है। इस फिल्म का नाम अब 'रॉ एंड अनदेखा' रखा गया है।
रणवीर सिंह के अंडरकवर जासूसी एक्शन और बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये की बंपर कमाई के बाद, अब दर्शक उन दृश्य को देख पा रहे हैं, जो सिनेमाघरों में नहीं दिखाए गए थे।
एक खास बात यह है कि इसमें एक वो लाइन फिर से शामिल की गई है, जिसे सिनेमाघरों में बदल दिया गया था। यह लाइन है - 'केदा देश? वो देश जिनने चौरसी विच अपने भाइयों नू मारया था।'
'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में कमाए 1800 करोड़ रुपये
फिल्म में 'हैप्पी पीएचडी' नाम के कैरेक्टर का नाम, जो खालिस्तानी उग्रवादी हरमीत सिंह से प्रेरित था, उसे बदलकर 'सनी डीवीडी' किया गया था।
हालांकि, दर्शकों ने गौर किया है कि खालिस्तान से जुड़ी कहानी अभी भी फिल्म में साफ नजर आती है।
इन बदलावों के बावजूद, 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में 1800 करोड़ रुपये की कमाई की और यह किसी भी भारतीय फिल्म की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई बन गई।