1800 करोड़ की 'धुरंधर 2' के 'रॉ एंड अनदेखा' को देखें इस OTT प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन Jun 10, 2026

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन अब जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हो गया है। इस फिल्म का नाम अब 'रॉ एंड अनदेखा' रखा गया है।

रणवीर सिंह के अंडरकवर जासूसी एक्शन और बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये की बंपर कमाई के बाद, अब दर्शक उन दृश्य को देख पा रहे हैं, जो सिनेमाघरों में नहीं दिखाए गए थे।

एक खास बात यह है कि इसमें एक वो लाइन फिर से शामिल की गई है, जिसे सिनेमाघरों में बदल दिया गया था। यह लाइन है - 'केदा देश? वो देश जिनने चौरसी विच अपने भाइयों नू मारया था।'