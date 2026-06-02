स्लाइटली बन लौटे आदर्श गौरव, 'एलियन: अर्थ' सीजन 2 में पीटर डिंकलेज-टिमोथी ओलिफेंट भी
मनोरंजन
अभिनेता आदर्श गौरव 'एलियन: अर्थ' के दूसरे सीजन में 'स्लाइटली' बनकर लौट रहे हैं। नोआ हॉली और रिडले स्कॉट की इस मशहूर साइ-फाई सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग इसी जून से शुरू होगी।
गौरव ने बताया, 'स्लाइटली एक ऐसा किरदार है, जो शूटिंग खत्म होने के बाद भी मेरे साथ लंबे समय तक रहा, क्योंकि यह भावनात्मक रूप से बहुत जटिल और अप्रत्याशित है।'
उन्होंने यह भी कहा, ''एलियन: अर्थ' के दूसरे सीजन के लिए वापस लौटना मेरे लिए बेहद खास अनुभव है।'
ये सितारे भी आएंगे सीरीज में नजर
इस दूसरे सीजन में पीटर डिंकलेज, टिमोथी ओलिफेंट, सिडनी चैंडलर और एलेक्स लॉदर जैसे नामी कलाकार भी नजर आएंगे।
गौरव अपने सह-कलाकारों को इसका श्रेय देते हैं, कि वे उन्हें हर दिन रचनात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। अपनी इस भूमिका के जरिए, वे वैश्विक मंच पर और भी बड़ी पहचान बना रहे हैं।