'द केरल स्टोरी 2' में अपनी अनुपस्थिति पर अदा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

प्रतिक्रिया

अदा शर्मा ने 'द केरल स्टोरी 2' में शामिल न होने पर प्रतिक्रिया दी

IANS के साथ बातचीत में अदा ने कहा, "मुझे उन फिल्मों के बारे में बात करना अच्छा लगता है जिनमें मैं काम करती हूं। जब मैं किसी फिल्म का हिस्सा नहीं होती, तो मुझे लगता है कि सिर्फ खबरों में आने के लिए उसके बारे में बात करना सही नहीं है।" उन्होंने कहा, "मुझे सीक्वल का प्रस्ताव मिला या नहीं, यह फिल्म निर्माताओं और अभिनेता के बीच की बात है और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए।"