'द केरल स्टोरी 2' से जारी हुआ पहला गाना 'ओ माई' जारी, एक-एक शब्द करेगा भावुक

उस दिन माँ की बात मान ली होती तो आज ऐसे दिन न देखने पड़ते—ये गीत उन सबके लिए, जिन्हें आज यही पछतावा है!



“O Maayi Ri” 💔#OMaayiRi out now.

🔗 - https://t.co/qh1D1wTQny



Ab sahenge nahin… ladenge.#TheKeralaStory2GoesBeyond in cinemas on 27th February, 2026.#VipulAmrutlalShah… pic.twitter.com/vSuLTsIIus