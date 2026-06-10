'डांस जोड़ी डांस' में स्नेहा का जलवा, प्रशांत और सिमरन के साथ बढ़ाएंगी शो की रौनक

नए जजों से मिलेगी बेबाक राय

स्नेहा के टीम में शामिल होने से दर्शकों को डांस रूटीन पर उनका अनूठा नजरिया देखने को मिलेगा, वहीं प्रशांत और सिमरन के अनुभव का भी पूरा फायदा मिलेगा।

इस तिकड़ी के साथ, दर्शक शो में ईमानदार राय, भरपूर मनोरंजन और प्रतियोगियों के मंच पर मुकाबला करते समय कुछ भावुक कर देने वाली कहानियां भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं।