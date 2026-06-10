'डांस जोड़ी डांस' में स्नेहा का जलवा, प्रशांत और सिमरन के साथ बढ़ाएंगी शो की रौनक
मनोरंजन
लोकप्रिय तमिल डांस रियलिटी शो 'डांस जोड़ी डांस' एक नई जजों की टीम के साथ वापसी कर रहा है। अभिनेत्री स्नेहा इस नए सीजन के लिए प्रशांत और सिमरन के साथ जुड़ी हैं।
यह शो 13 जून को शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें सेलिब्रिटी और प्रतियोगियों की डांस जोड़ियां अपनी दमदार प्रदर्शन से धूम मचाती दिखेंगी।
नए जजों से मिलेगी बेबाक राय
स्नेहा के टीम में शामिल होने से दर्शकों को डांस रूटीन पर उनका अनूठा नजरिया देखने को मिलेगा, वहीं प्रशांत और सिमरन के अनुभव का भी पूरा फायदा मिलेगा।
इस तिकड़ी के साथ, दर्शक शो में ईमानदार राय, भरपूर मनोरंजन और प्रतियोगियों के मंच पर मुकाबला करते समय कुछ भावुक कर देने वाली कहानियां भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं।