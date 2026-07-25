अभिनेत्री ज्योतिका ने NEET पेपर लीक पर की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जानें क्या बोलीं?

अभिनेत्री ज्योतिका ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की है। उनकी यह मांग NEET पेपर लीक और परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बाद आई है।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। ये छात्र शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।

इस प्रदर्शन की अगुवाई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) कर रही है, जो 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा आंसू गैस और लाठियों के इस्तेमाल के बाद और भी उग्र हो गया था।