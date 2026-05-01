एवलिन शर्मा ने अपने तलाक की पुष्टि की

अभिनेत्री एवलिन शर्मा ने तोड़ी 5 साल की शादी, पति तुशान भिंडी से लिया तलाक

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm May 01, 202601:40 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' की अभिनेत्री एवलिन शर्मा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने पति और दंत सर्जन तुशान भिंडी से तलाक की पुष्टि करके फैंस को चौंका दिया है। हाल ही में, दोनों के अलगाव की खबरों ने उस वक्त चर्चा बटोरी जब एवलिन लंबे समय से अपने पति के साथ तस्वीरें साझा नहीं कर रही थीं। अब एवलिन ने पुष्टि की है कि वह दोनों अपने 2 बच्चों के सह-पालन-पोषण पर ध्यान देंगे।