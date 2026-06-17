मुश्किलों को मात देकर चमके आर माधवन के बेटे, सफलता का श्रेय दिया माता-पिता को मनोरंजन Jun 17, 2026

भारत में COVID-19 की वजह से जब स्विमिंग पूल बंद हो गए, तो अभिनेता आर माधवन और सरिता बिरजे के बेटे वेदांत ने साल 2020 में दुबई जाने का फैसला किया।

उनका मकसद अपनी ट्रेनिंग जारी रखना था। वेदांत ने बताया कि देश और स्कूल बदलना आसान नहीं था, लेकिन इस कदम से उन्हें कई नए मौके मिले।

इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं खेलना भी शामिल था, जैसे कि डेनमार्क में हुई एक रेस।