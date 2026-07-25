अभिनेता जय फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज के बाद विजय से मिले, मुख्यमंत्री को दीं शुभकामनाएं
मनोरंजन
तमिल अभिनेता जय ने फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज होने के एक दिन बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। जय, जो हमेशा से ही विजय के प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने इस मुलाकात को 'गर्मजोशी भरा और स्वागत योग्य' बताया।
साथ ही, मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को मजबूती और कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दीं।
'टेक्सला' की शूटिंग कब हुई शुरू?
जय अब अगली फिल्म 'टेक्सला' में दिखेंगे, जिसका निर्देशन ऐश्वर्या रजनीकांत कर रही हैं। इस फिल्म में मलयालम अभिनेता सूरज वेंजरमूडु उनके पिता का किरदार निभाते दिखेंगे।
वहीं 'ड्रैगन' से मशहूर जॉर्ज मैरियन भी एक खास भूमिका में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग इसी मार्च में शहर में एक पूजा के साथ शुरू हुई। फिल्म की टीम को देखते हुए अभी से यह काफी चर्चा में है।