आयान की 'सिंग गीताम' से धमाकेदार शुरुआत, जानें कैसे बने फिल्म के मुख्य अभिनेता?
आयान पहली बार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उनकी पहली फिल्म 'सिंग गीताम' 11 जून, 2026 को रिलीज होगी, जिसे सिंगेथम श्रीनिवास राव ने निर्देश किया है।
यह बड़ा मौका उन्हें अचानक मिला। निर्देशक नाग अश्विन के ऑफिस से आए एक कॉल के बाद उन्हें लगा कि ये सारी वर्कशॉप्स सिर्फ एक लंबे ऑडिशन का हिस्सा हैं।
इस रोल ने आयान को सिखाई विनम्रता
आयान को जब पता चला कि वह इस फिल्म के मुख्य अभीनेता हैं, तो वह चौंक गए। उन्हें तो पहले लगा था कि यह कोई गलतफहमी हुई है।
वो प्रताप नाम के एक ऐसे जुआर का किरदार निभाते हुए, जो उनकी असल जिंदगी से बिल्कुल अलग है।
इस किरदार ने उन्हें विनम्रता की कई बातें सिखाईं। अपने शब्दों में आयान ने बताया, 'सिंगेथम सर और नाग अश्विन सर से मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी, वह विनम्रता है।'
यह डेब्यू आयान के लिए न सिर्फ अभिनय बल्कि व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी एक नया और रोमांचक अध्याय शुरू कर रहा है।