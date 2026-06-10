आयान की 'सिंग गीताम' से धमाकेदार शुरुआत, जानें कैसे बने फिल्म के मुख्य अभिनेता? 

इस रोल ने आयान को सिखाई विनम्रता

आयान को जब पता चला कि वह इस फिल्म के मुख्य अभीनेता हैं, तो वह चौंक गए। उन्हें तो पहले लगा था कि यह कोई गलतफहमी हुई है।

वो प्रताप नाम के एक ऐसे जुआर का किरदार निभाते हुए, जो उनकी असल जिंदगी से बिल्कुल अलग है।

इस किरदार ने उन्हें विनम्रता की कई बातें सिखाईं। अपने शब्दों में आयान ने बताया, 'सिंगेथम सर और नाग अश्विन सर से मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी, वह विनम्रता है।'

यह डेब्यू आयान के लिए न सिर्फ अभिनय बल्कि व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी एक नया और रोमांचक अध्याय शुरू कर रहा है।