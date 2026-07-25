अभिषेक बच्चन ने 'किंग' की शूटिंग से लिया विराम, पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ घूमते आए नजर

अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 20 साल पूरे होने वाले हैं। उनकी मुलाकात सालों पहले एक फिल्म सेट पर हुई थी, जिसके बाद 2007 में उन्होंने शादी कर ली थी।

हाल ही में अभिषेक ने ऐश्वर्या की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या में बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं।

वहीं, फैंस को अभिषेक की आने वाली फिल्म 'किंग' का बेसब्री से इंतजार है, जो इस क्रिसमस पर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।