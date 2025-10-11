अभिषेक बच्चन के साथ 'सरकार 4' लेकर आ रहे अमिताभ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bachchan)

'सरकार 4' में अमिताभ बच्चन-अभिषेक बच्चन, 20 साल बाद बाप-बेटे की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल

लेखन नेहा शर्मा 08:16 pm Oct 11, 202508:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। 20 साल पहले अमिताभ और अभिषेक ने फिल्म 'सरकार' में साथ काम किया था। अब ये जोड़ी इसके सीक्वल के लिए साथ आ रही है। दोनों 'सरकार 4' में साथ नजर आने वाले हैं। 'सरकार' में बाप और बेटे की इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब फिल्म 'सरकार 4' को लेकर बड़ी जानकारियां बाहर आई हैं।