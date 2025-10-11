'सरकार 4' में अमिताभ बच्चन-अभिषेक बच्चन, 20 साल बाद बाप-बेटे की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। 20 साल पहले अमिताभ और अभिषेक ने फिल्म 'सरकार' में साथ काम किया था। अब ये जोड़ी इसके सीक्वल के लिए साथ आ रही है। दोनों 'सरकार 4' में साथ नजर आने वाले हैं। 'सरकार' में बाप और बेटे की इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब फिल्म 'सरकार 4' को लेकर बड़ी जानकारियां बाहर आई हैं।
वापसी
सुभाष नागरे के किरदार में लौटेंगे अभिषेक
पीपिंगमून की रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ 'सरकार 4' लेकर आ रहे हैं और खास बात ये है कि अभिषेक एक बार फिर सुभाष नागरे के किरदार में लौटने वाले हैं। साल 2008 में आई 'सरकार राज' में अभिषेक का किरदार एक बम विस्फोट में मारा गया था और 'सरकार 3' के साथ इस फ्रैंचाइजी ने एक अलग दिशा पकड़ी। अब चौथी किस्त में शंकर की भूमिका को किस तरह से दोबारा पेश किया जाएगा, ये अभी तय नहीं है।