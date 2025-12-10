LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अभिनव कश्यप ने सलमान-शाहरुख के खिलाफ उगला जहर, बोले- पैसों से प्रसिद्धी तय नहीं होती
अभिनव कश्यप ने सलमान खान-शाहरुख खान की आलोचना की

लेखन ज्योति सिंह
Dec 10, 2025
05:39 pm
क्या है खबर?

'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप काम से ज्यादा अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के खिलाफ कई बार जहर उगलने के बाद उन्होंने, शाहरुख खान के खिलाफ कड़वी बातें बोली हैं। अभिनव ने कहा कि वह दोनों सितारों को सुपरस्टार नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि पैसों से प्रसिद्धी तय नहीं होती। यही नहीं, अभिनव ने अपने तीखे शब्दों से सलमान की तुलना रावण से करते हुए उन्हें ज्यादा घमंडी बता दिया है।

आलोचना

अभिनव ने शाहरुख के दावे की आलोचना की

बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में अभिनव ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि शाहरुख सुपरस्टार हैं। यह मीडिया को गुमराह करने के लिए शब्दों का खेल है। हां, उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन वह पहले ऐसे अभिनेता नहीं हैं।" उन्होंने शाहरुख द्वारा "आखिरी सुपरस्टार" के दावे की आलोचना करते हुए कहा, "उनसे पहले कई अभिनेता आए, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कला कभी नहीं मरेगी। किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस उसका स्टारडम तय नहीं करता है।"

बयान

"पान मसाला बेचा और डांस किया"

अभिनव ने आगे कहा, "मेरी नजर में शाहरुख आम अभिनेता हैं जिन्होंने कुछ पैसे कमाए। उन पैसों को कमाने के लिए उन्होंने पान मसाला बेचा और डांस किया है।" उन्होंने सलमान पर तंज कसते हुए कहा, "मैंने कहा 'सलमान रावण से ज्यादा घमंडी है' तो लोगों ने मेरा विश्वास किया। सलमान 33 साल से खुद की तारीफ कर रहे हैं।" बता दें कि अभिनव पहले भी कई बार, सलमान के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूके हैं।

