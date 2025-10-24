आमिर खान की तरफ घूमा अभिनव कश्यप के शब्दों का बाण, कहा- वो चालाक लोमड़ी है

अभिनव कश्यप ने आमिर खान पर साधा निशाना

01:49 pm Oct 24, 2025

क्या है खबर?

अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप अपने तीखे शब्दों को लेकर इन दिनों खूब छाए हुए हैं। पहले उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ काफी सारा जहर उगला था। फिर सैफ अली खान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अब अभिनव ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर अपने शब्दों के बाण चलाए हैं। उन्होंने अभिनेता को सलमान से ज्यादा चालाक, चतुर और मैनुपुलेटिव बताया और उन पर फिल्म निर्माताओं और सहकर्मियों के साथ छल करने का आरोप लगाया है।