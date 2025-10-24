आमिर खान की तरफ घूमा अभिनव कश्यप के शब्दों का बाण, कहा- वो चालाक लोमड़ी है
क्या है खबर?
अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप अपने तीखे शब्दों को लेकर इन दिनों खूब छाए हुए हैं। पहले उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ काफी सारा जहर उगला था। फिर सैफ अली खान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अब अभिनव ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर अपने शब्दों के बाण चलाए हैं। उन्होंने अभिनेता को सलमान से ज्यादा चालाक, चतुर और मैनुपुलेटिव बताया और उन पर फिल्म निर्माताओं और सहकर्मियों के साथ छल करने का आरोप लगाया है।
बयान
आमिर के खिलाफ अभिनव के कड़वे बोल
बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव ने कहा, "वो सबसे चालाक लोमड़ी है। वो बाटला, कद में वो सलमान से छोटा है, लेकिन वो सबसे शातिर, सबसे चालू और चालाक लोमड़ी है।" उन्होंने कहा, "मैंने आमिर के साथ 2-3 ऐड फिल्में की हैं। वो बहुत पर्टिकुलर हैं और उसके साथ काम करना थका देने वाला है। एक अभिनेता होने के बावजूद, वो राइटिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग टेबल हर चीज में टांग लड़ाता है और दखल देता है।"
आरोप
अभिनव ने अभिनेता पर लगाए ये आराेप
फिल्म निर्देशक ने दावा किया कि आमिर ने कुछ रचनात्मक दिमागों को 'फंसाया' है। उन्होंने कहा, "उन्होंने अपनी ऐड फिल्मों में मेरे साथ बहुत छेड़छाड़ की है। वो शक्तिशाली लोगों के जरिए काम करते हैं। उन्होंने प्रसून जोशी और राकेश ओमप्रकाश मेहरा सहित सिनेमा के कुछ प्रमुख हस्तियाें को भी फंसाया है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन पर उनकी क्या पकड़ है।" अभिनव की ये टिप्पणी सलमान के साथ मतभेद के बाद आई है।