सलमान खान की प्रतिक्रिया से तिलमिलाए 'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप, फिर लिया पंगा
सलमान खान और 'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप के बीच की जुबानी जंग कुछ समय से चर्चा में है। दरअसल, अभिनव ने एक पॉडकास्ट में सलमान के खिलाफ अपशब्द बातें करते हुए उन पर कई आरोप लगाए थे। वहीं, 'बिग बॉस 19' में सलमान भी इशारों-इशारों में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते दिखे। अभिनेता के चुप्पी तोड़ने के बाद निर्देशक ने एक बार फिर से उन्हें आड़े हाथ लिया है। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने सलमान के खिलाफ फिर से जहर उगला है।
अभिनव ने सलमान पर किया पलटवार
बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में, अभिनव ने सबसे पहले सलमान का गाना 'तेरे नाम' गाते हुए उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कहा, "जब मैं इनकी धुलाई कर रहा हूं सामने से, ये कुछ नहीं बोल रहे, इनके चमचों को बड़ी दिक्कत हो रही।" निर्देशक ने कहा, "उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ी है, इतनी बिगाड़ी कि अब उसे सुधारा नहीं जा सकता। उनके जैसा 'अपराधी' वीर सेनानी (बैटल ऑफ गलवान) का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है?"
October 14, 2025
सलमान पर लगाए संगीन आरोप
अभिनव आगे कहते हैं, "सलमान को यही दिक्कत है कि मैं बिक नहीं रहा, मुझे खरीद नहीं पा रहे हैं। मैंने दिल से सच बोला है, जाहिर है कि उनके चहेतों को पसंद नहीं आया।" बता दें कि अभिनव के आरोपों का जवाब सलमान ने 'बिग बॉस 19' में दिया था। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था, "हमारे पास एक 'दबंग' इंसान हैं, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि काम करो यार, आज वापस पूछ रहा हूं, काम मिला क्या?"