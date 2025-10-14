काजोल क्यों फिल्मी दुनिया से रहना चाहती थीं दूर? पहली बार अभिनेत्री ने किया खुलासा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जिनकी पीढ़ी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है। उनकी मां तनुजा खुद अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। पिता शोमू मुखर्जी फिल्में बनाते थे, जबकि काजोल की नानी शोभना समर्थ भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा थीं। हालिया इंटरव्यू में काजोल ने खुलासा किया कि वह अपने परिवार की विरासत को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं। वह नहीं चाहती थीं कि फिल्मी दुनिया में आएं। आइए जानते हैं क्यों।
बयान
मां की वजह से नहीं बनना चाहती थीं अभिनेत्री
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में काजोल ने कहा, "जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया। वो 24 घंटे काम करती थीं, उन्हें उतनी फीस नहीं मिलती थी। मुझे याद है, मैं सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करना चाहती। वो सुबह 7 बजे से देर रात तक काम करती थीं।" काजोल ने बताया कि यही कारण था कि वह फिल्मों में कभी नहीं आना चाहती थीं।
दर्द
मां को देखकर टूट जाता था दिल
काजोल ने कहा, "अगर स्क्रिप्ट पसंद आ जाए, ताे ज्यादा नियम-कानून नहीं होते हैं, लेकिन मेरी कुछ सीमाएं साफ हैं। मैं खुद को रेप या छेड़छाड़ वाले सीन से दूर रखती हूं। मुझे ऐसे विषय पसंद नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि एक अभिनेत्री के तौर पर, खुद को साबित करने के लिए ये जरूरी है।" काम की बात करें तो, काजोल इन दिनों चैट शो 'टू मच' होस्ट कर रही हैं, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी हैं।