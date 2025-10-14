काजोल नहीं बनना चाहती थीं अभिनेत्री (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kajol)

काजोल क्यों फिल्मी दुनिया से रहना चाहती थीं दूर? पहली बार अभिनेत्री ने किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 06:16 pm Oct 14, 202506:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जिनकी पीढ़ी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है। उनकी मां तनुजा खुद अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। पिता शोमू मुखर्जी फिल्में बनाते थे, जबकि काजोल की नानी शोभना समर्थ भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा थीं। हालिया इंटरव्यू में काजोल ने खुलासा किया कि वह अपने परिवार की विरासत को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं। वह नहीं चाहती थीं कि फिल्मी दुनिया में आएं। आइए जानते हैं क्यों।