ओड़िया संगीत जगत को झटका, मशहूर संगीतकार अभिजीत मजूमदार का 54 की उम्र में निधन

ओड़िया फिल्म और संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर संगीतकार और कंपोजर अभिजीत मजूमदार का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने AIIMS भुवनेश्वर में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। अभिजीत पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही ओड़िया फिल्म और संगीत इंडस्ट्री व उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

सेहत अभिजीत को मिलने वाली थी अस्पताल से छुट्टी ओडिशा TV के मुताबिक, अभिजीत काफी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव का सिलसिला पिछले साल से ही जारी था। बताया जा रहा है कि 4 सितंबर 2025 को उन्हें गंभीर हालत में एम्स (AIIMS) भुवनेश्वर के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। स्थिति बेहतर हो रही थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले 2 दिनों के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

दुखद कोमा में जाने के बाद थम गईं अभिजीत की सांसें हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो कोमा में चले गए। स्थिति को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू (ICU) में शिफ्ट किया गया था, जहां अंततः उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। खबरों के मुताबिक, उच्च रक्तचाप और लिवर की पुरानी बीमारी जैसी समस्याओं से पीड़ित थे। इन कई शारीरिक जटिलताओं के कारण ही उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी।

