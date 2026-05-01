शाहरुख खान पर बरसे अभिजीत भट्टाचार्य, बोले- थप्पड़ मारने वाले को गले लगाया; पर मुझे 'सॉरी' नहीं कहा मनोरंजन May 01, 2026

मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ अपने बिगड़े रिश्तों पर खुलकर बात की है। अभिजीत के अनुसार, दोनों के बीच दूरियां शाहरुख के अहंकार की वजह से आईं।

एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब फराह खान के पति (शिरीष कुंदर) ने शाहरुख को थप्पड़ मारा और बुरा-भला कहा, तब शाहरुख ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें गले लगाया और रिश्ता सुधार लिया। अभिजीत ने अफसोस जताते हुए कहा, "मुझे दुख है कि इतने बड़े इंसान होने के बावजूद आपने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं कहा।" हालांकि, गायक ने ये उम्मीद भी जताई कि भविष्य में उनके बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा।