आमिर खान तीसरी शादी के लिए तैयार, जानिए कब और कहां बसाएंगे गौरी स्प्रैट संग घर

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गाैरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह शादी बेहद निजी और करीबी लोगों के बीच संपन्न होगी। रीना दत्ता और किरण राव से तलाक के बाद आमिर की ये तीसरी शादी होगी।

शादी गौरी संग घर पर ही कोर्ट मैरिज करेंगे आमिर आमिर एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व व छवि के अनुरूप वो इसे पूरी तरह से अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। 61 वर्षीय अभिनेता और उनकी 47 साल की साथी गौरी स्प्रैट ने अपने रिश्ते को बेहद सादगी भरे तरीके से आधिकारिक रूप देने का फैसला किया है। वे अपने घर पर ही दोनों परिवारों और कुछ गिने-चुने करीबी दोस्तों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज करेंगे।

शादी की तारीख 5 जुलाई को अपने रिश्ते को शादी का नाम देंगे आमिर-गौरी इस शादी में कोई शोर-शराब नहीं होगा। बस कागजों पर दस्तखत होंगे और एक छोटी सी महफिल जमेगी। परिवार के एक करीबी सूत्र के अनुसार, आमिर और गौरी पिछले 1 साल से भी कुछ अधिक समय से एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं। सूत्र ने फिल्मफेयर को बताया, "दोनों अब अपने परिवारों की मौजूदगी में अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देने का फैसला किया है। आमिर 5 जुलाई को अपने घर पर ही शादी के बंधन में बंधेंगे।"

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तैयारी आमिर के घर शुरू हुईं तैयारियां अभिनेता के करीबी सूत्रों ने इंडिया टुडे के साथ साझा किया कि इस जोड़े ने हाल ही में अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देने का फैसला किया था। सूत्र ने बताया, "दोनों ही अपने जीवन और रिश्ते को लेकर काफी आश्वस्त व सुरक्षित स्थिति में हैं और वे बस अपने इस अटूट बंधन का जश्न मनाना चाहते थे। उन्होंने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जो पारिवारिक लोगों के बीच एक बेहद निजी और छोटा सा समारोह होगा(

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