सिंगापुर के मंच पर छलके आमिर खान के आंसू

आमिर खान मंच पर रो पड़े, बोले- 30 साल काम के चक्कर में गंवा दिए रिश्ते

लेखन नेहा शर्मा 02:02 pm Oct 23, 202602:02 pm

क्या है खबर?

सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे आमिर खान मंच पर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए दर्द बयां किया कि महामारी से पहले तक 3 दशकों तक पागलों की तरह काम करने के चक्कर में उन्होंने अपने निजी रिश्ते खो दिए। इस बातचीत के दौरान आमिर ने अपने शुरुआती करियर के उस दौर को भी याद किया, जब उनकी पहली फिल्म 'कयामत से कयामत तक' की अप्रत्याशित सफलता उनके लिए एक तरह का जाल बन गई थी।