अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' से जुड़ीं ईशा गुप्ता, लगाएंगी कॉमेडी का तड़का
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म फ्रैंचाइजी 'धमाल' के अब तक तीन भाग रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। प्रशंसक लंबे समय से इस फिल्म की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन एक बार फिर अपनी पलटन के साथ धमाल मचाने आ रहे हैं। अब 'धमाल 4' की स्टार कास्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता शामिल हो गई हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।
रिपोर्ट
इस महीने में शुरू करेंगी शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धमाल' की चौथी किस्त में ईशा की एंट्री हो गई है। वह इस फिल्म में ग्लैमर और कॉमेडी का तड़का लगाती नजर आएंगी। ईशा इस महीने के अंत में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि ईशा 'धमाल' की तीसरी किस्त में भी नजर आई थीं। अब प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार उनकी भूमिका में क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।
धमाल 4
फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
'धमाल 4' को अगले साल ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ईशा और अजय के अलावा इस फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, संजय मिश्रा, रवि किशन और उपेंद्र लिमये जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। बता दें कि 'धमाल 4' के निर्देशन की कमान इंद्र कुमार ने संभाली है, वहीं भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। यह फिल्म बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है।