अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' से जुड़ीं ईशा गुप्ता, लगाएंगी कॉमेडी का तड़का 

रिपोर्ट

इस महीने में शुरू करेंगी शूटिंग

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धमाल' की चौथी किस्त में ईशा की एंट्री हो गई है। वह इस फिल्म में ग्लैमर और कॉमेडी का तड़का लगाती नजर आएंगी। ईशा इस महीने के अंत में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि ईशा 'धमाल' की तीसरी किस्त में भी नजर आई थीं। अब प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार उनकी भूमिका में क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।