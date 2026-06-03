'लगान' के साथ सिनेमाघर में पुरानी यादें ताजा करने का मौका, आमिर खान ने किया ऐलान 

रिलीज

इन तारीखों पर सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी फिल्म

आमिर खान प्रोडक्शन ने 'लगान' का ट्रेलर जारी किया है। कैप्शन दिया, 'एक कालजयी महाकाव्य जिसने हर दिल को छू लिया। 'लगान' की 25वीं वर्षगांठ पर, यह महाकाव्य बड़े पर्दे पर लौट रहा है। 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में इस जादू को फिर से महसूस करें।' इसकी कहानी 1893 में ब्रिटिश शासनकाल में सूखे और भारी कर (लगान) से जूझ रहे किसानों पर आधारित है। इसमें ग्रेसी सिंह, कुलभूषण खरबंदा और रघुबीर यादव जैसे कई कालाकार हैं।