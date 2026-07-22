आमिर खान ने छोड़ी अशनीर ग्रोवर की बायोपिक

आमिर खान क्यों हुए अशनीर ग्रोवर की बायोपिक से बाहर? जानिए अंदर की बात

लेखन नेहा शर्मा 01:30 pm Jul 22, 202601:30 pm

क्या है खबर?

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर के जीवन पर बनने वाली बायोपिक पिछले काफी समय से चर्चा में है। अप्रैल, 2026 में आई शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, वहीं राहुल मोदी इसके निर्देशन और श्रद्धा कपूर हीरोइन के तौर पर जुड़ी थीं। हालांकि, अब खबर है कि आमिर ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब अशनीर की भूमिका के लिए नए अभिनेता की तलाश शुरू हो गई है।