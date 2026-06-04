आमिर खान ने तीसरी शादी पर लगाई मुहर, गौरी स्प्रैट संग इस दिन बसाएंगे घर

पुष्टि

गौरी स्प्रैट संग घर बसाने को तैयार आमिर

वैरायटी इंडिया से बातीचीत में आमिर ने गौरी संग शादी पर कहा, "मैं फिलहाल अमेरिका में यात्रा कर रहा हूं। शादी की खबर सच है। शादी 5 जुलाई को है।" उन्होंने आगे कहा, "हां, यह सच है। लेकिन अब हम दोनों को लगता है कि हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं।" सुपरस्टार ने बताया कि उन्होंने गौरी से दिल से शादी कर ली है। यह शादी उनके रिश्ते की "स्वाभाविक प्रगति" मात्र है।