आमिर खान ने तीसरी शादी पर लगाई मुहर, गौरी स्प्रैट संग इस दिन बसाएंगे घर
क्या है खबर?
आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की पुष्टि कर दी है। उन्होंने एक बातचीत में आधिकारिक तौर पर बताया है कि 5 जुलाई को वह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। अभिनेता द्वारा ये पुष्टि उस बयान के बाद आई है, जब उन्होंने कहा था कि शादी उनके लिए तत्काल प्राथमिकता नहीं है। जाहिर है कि आमिर और गौरी करीब एक साल से ज्यादा समय से एक-दूसरे के साथ रहते आए हैं।
पुष्टि
गौरी स्प्रैट संग घर बसाने को तैयार आमिर
वैरायटी इंडिया से बातीचीत में आमिर ने गौरी संग शादी पर कहा, "मैं फिलहाल अमेरिका में यात्रा कर रहा हूं। शादी की खबर सच है। शादी 5 जुलाई को है।" उन्होंने आगे कहा, "हां, यह सच है। लेकिन अब हम दोनों को लगता है कि हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं।" सुपरस्टार ने बताया कि उन्होंने गौरी से दिल से शादी कर ली है। यह शादी उनके रिश्ते की "स्वाभाविक प्रगति" मात्र है।
रिश्ता
"हमारा रिश्ता बेहद मजबूत है"
आमिर ने कहा, "मैं शांत हूं। गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर गंभीर हैं और हमारा रिश्ता बेहद मजबूत है। हम साझेदार हैं, हम साथ हैं। मेरे दिल में, मैं पहले से ही उससे शादीशुदा हूं।" शादी समारोह अभिनेता के आवास पर हो सकता है, जिसमें परिवार और बेहद गिने-चुने करीबी दोस्त शामिल होंगे। बड़े पैमाने पर कोई योजना नहीं बनाई गई है। बता दें, आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से और दूसरी शादी किरण राव से हुई थी।