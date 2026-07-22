200 करोड़ की फिल्म 'परशक्ति' के निर्माता का कबूलनामा, बोले- फिल्म को हुआ पैसों का नुकसान
डॉन पिक्चर्स के संस्थापक आकाश भास्करन ने बताया कि उनकी बड़े बजट की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'परशक्ति' अपनी लागत नहीं वसूल पाई है।
शिवकार्तिकेयन अभिनीत और सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित यह फिल्म जनवरी में पोंगल के मौके पर रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में सिर्फ 85 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि लागत निकालने के लिए 200 करोड़ रुपये की कमाई जरूरी थी।
'परशक्ति' को 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बावजूद सेंसर एडिट्स और विवादों से हुआ नुकसान
फिल्म 'परशक्ति' को अकेले रिलीज होने और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की अच्छी एडवांस बुकिंग मिलने के बावजूद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
इसकी वजह रहे सेंसर बोर्ड के कट्स और फिल्म के ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठे विवाद। भास्करन ने खुद कबूला कि इन विवादों और दर्शकों की बड़ी उम्मीदों के कारण फिल्म के लिए मुनाफे का लक्ष्य हासिल करना या शिवकार्तिकेयन के साथ मुनाफा बांटना नामुमकिन हो गया।
'इडली कड़ाई' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
हालांकि, डॉन पिक्चर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। उनकी इससे पहले आई फैमिली ड्रामा फिल्म 'इडली कड़ाई' (जो धनुष के साथ मिलकर बनाई गई थी) ने उनके लिए काफी बेहतर प्रदर्शन किया।
इस फिल्म ने कम बजट में ही दुनिया भर में 71 करोड़ रुपये की कमाई की। यह स्टूडियो के लिए एक याद दिलाता है कि उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं और जोखिम के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।