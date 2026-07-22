200 करोड़ की फिल्म 'परशक्ति' के निर्माता का कबूलनामा, बोले- फिल्म को हुआ पैसों का नुकसान

फिल्म 'परशक्ति' को अकेले रिलीज होने और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की अच्छी एडवांस बुकिंग मिलने के बावजूद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

इसकी वजह रहे सेंसर बोर्ड के कट्स और फिल्म के ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठे विवाद। भास्करन ने खुद कबूला कि इन विवादों और दर्शकों की बड़ी उम्मीदों के कारण फिल्म के लिए मुनाफे का लक्ष्य हासिल करना या शिवकार्तिकेयन के साथ मुनाफा बांटना नामुमकिन हो गया।