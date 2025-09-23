LOADING...
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान को मिला सम्मान, 33 साल बाद साकार हुआ सपना

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2025
05:24 pm
क्या है खबर?

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को 23 सितंबर को सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वालों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में ये खास पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हो रहा है, जहां शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को उनकी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।

सम्मान

सूट-बूट पहनकर पुरस्कार लेने पहुंचे शाहरुख

राष्ट्रपति के हाथों से ये पुरस्कार पाकर शाहरुख फूले नहीं समाए। इस सम्मान की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पुरस्कार लेते हुए शाहरुख की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन पर उनके प्रशंसक खूब प्यार लुटा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को बधाई देकर उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया और सुपरस्टार ने इसके लिए सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि शाहरुख को ये पुरस्कार उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'जवान' के लिए मिला है।

ट्विटर पोस्ट

राष्ट्रपति से सम्मान लेते हुए शाहरुख खान

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

मील का पत्थर

33 साल के फिल्मी करियर में शाहरुख का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्का

ये शाहरुख के 33 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जो उनके करियर में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ है। राष्ट्रपति ने शाहरुख को रजत कमल और सर्टिफिकेट के साथ 1 लाख रुपये की नकद धनराशि भी प्रदान की। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 33 साल बाद उनका ये सपना पूरा हुआ है। सामने आई तस्वीरों में शाहरुख के चेहरे का नूर बयां कर रहा है कि वो ये पुरस्कार पाकर कितने खुश हैं।