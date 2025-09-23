71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान को मिला सम्मान, 33 साल बाद साकार हुआ सपना
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को 23 सितंबर को सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वालों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में ये खास पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हो रहा है, जहां शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को उनकी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।
सूट-बूट पहनकर पुरस्कार लेने पहुंचे शाहरुख
राष्ट्रपति के हाथों से ये पुरस्कार पाकर शाहरुख फूले नहीं समाए। इस सम्मान की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पुरस्कार लेते हुए शाहरुख की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन पर उनके प्रशंसक खूब प्यार लुटा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को बधाई देकर उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया और सुपरस्टार ने इसके लिए सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि शाहरुख को ये पुरस्कार उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'जवान' के लिए मिला है।
राष्ट्रपति से सम्मान लेते हुए शाहरुख खान
NATIONAL BEST ACTOR AWARD WINNER #ShahRukhKhan ❤️🫡 pic.twitter.com/YIP7dvg8AD— काली🚩 (@iVampHunter_) September 23, 2025
History made! Shah Rukh Khan wins the National Award for Jawan. A proud, unforgettable moment for every SRKian! 🏆— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) September 23, 2025
Also Shah Rukh Khan gets the loudest cheer 🔥
Congratulations @iamsrk & every SRKian ❤️#ShahRukhKhan #Jawan #71NationalAwards pic.twitter.com/hvZF4hQokn
33 साल के फिल्मी करियर में शाहरुख का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्का
ये शाहरुख के 33 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जो उनके करियर में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ है। राष्ट्रपति ने शाहरुख को रजत कमल और सर्टिफिकेट के साथ 1 लाख रुपये की नकद धनराशि भी प्रदान की। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 33 साल बाद उनका ये सपना पूरा हुआ है। सामने आई तस्वीरों में शाहरुख के चेहरे का नूर बयां कर रहा है कि वो ये पुरस्कार पाकर कितने खुश हैं।