फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: शाहरुख-काजोल के डांस से अक्षय के गुजराती गाने तक, क्या कुछ रहा खास?
क्या है खबर?
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का 11 अक्टूबर को धमाकेदार आगाज हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में रेड कार्पेट पर सितारों का तांता देखने को मिला। एक ओर जहां शाहरुख खान 17 साल बाद फिल्मफेयर की मंच पर समारोह की मेजबानी करने लौटे, वहीं काजोल के साथ उनके डांस और केमिस्ट्री ने भी सबका दिल जीत लिया। आइए जानें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में क्या कुछ खास रहा।
शाहरुख-काजोल की जुगलबंदी
इस साल फिल्मफेयर में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही शाहरुख-काजोल की रोमांटिक जोड़ी। दोनों काे मंच पर साथ देखते ही प्रशंसक खुशी से झूम उठे। काजोल और शाहरु ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कभी खुशी कभी गम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गानों पर खूब ठुमके लगाए। उनका डांस देख प्रशंसक मंत्रमुग्ध हो गए और दर्शकों की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। शाहरुख-काजोल को सिने आइकॉन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया।
काजोल-शाहरुख का डांस वीडियो
Timeless duo! ✨#ShahRukhKhan and #Kajol bring back the magic with a classic performance at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.😍— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners:… pic.twitter.com/VgGm433fhL
अक्षय का गुजराती गाना
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में अक्षय कुमार ने भी तालियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ओर जहां उनकी धमाकेदार एंट्री ने दिल जीत लिया, वहीं 'भूल भुलैया' और 'टिप टिप बरसा पानी' में उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर भी दर्शकों ने खूब सीटियां और तालियां बजाईं। इन सबसे परे अक्षय ने स्टेडियम में बाइक चलाई, वहीं उन्होंने एक गुजराती गाना गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल उनके इस गाने पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
यहां देखिए अक्षय का वीडियो
#AkshayKumar sings a Gujarati song as he jams with the audience at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.❤️— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners: @Gopal_Namkeen @Amul_Coop… pic.twitter.com/1sOuNg6DB1
अभिषेक की पिता को श्रद्धांजलि
70वा फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह इसलिए भी खास रहा, क्योंकि 11 अक्टूबर को जब इसका आयोजन हुआ, उसी दिन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया गया। लिहाजा इस मौके पर अभिषेक बच्चन ने पिता अमिताभ के पुराने लोकप्रिय गानों पर डांस कर उन्हें दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी। अभिषेक इस वजह से भी चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किया।
यहां देखिए अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस
#AbhishekBachchan paid a heartfelt tribute to his father #AmitabhBachchan at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.❤️— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners: @Supersox_India… pic.twitter.com/Md4DbBJCHl
कृति ने चलाया जीनत अमान का जादू
फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया है। दिग्गज अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कमाल की अदाकारी और समर्पण के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर कृति सैनन ने जीनत के गानों पर उन्हीं के अंदाज में डांस कर दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। जीनत के सदाबहार गानों पर कृति की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देख दर्शक भी अपनी सीट पर थिरकते नजर आए।
कृति सैनन का जीनत अमान वाला अंदाज
#KritiSanon paid a stunning tribute to #ZeenatAman with her performance at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.❤️— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners: @Supersox_India @Amul_Coop… pic.twitter.com/k88dw6zgyB