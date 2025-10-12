LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: शाहरुख-काजोल के डांस से अक्षय के गुजराती गाने तक, क्या कुछ रहा खास?
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: शाहरुख-काजोल के डांस से अक्षय के गुजराती गाने तक, क्या कुछ रहा खास?
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में क्या कुछ रहा खास? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@filmfare)

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: शाहरुख-काजोल के डांस से अक्षय के गुजराती गाने तक, क्या कुछ रहा खास?

लेखन नेहा शर्मा
Oct 12, 2025
10:43 am
क्या है खबर?

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का 11 अक्टूबर को धमाकेदार आगाज हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में रेड कार्पेट पर सितारों का तांता देखने को मिला। एक ओर जहां शाहरुख खान 17 साल बाद फिल्मफेयर की मंच पर समारोह की मेजबानी करने लौटे, वहीं काजोल के साथ उनके डांस और केमिस्ट्री ने भी सबका दिल जीत लिया। आइए जानें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में क्या कुछ खास रहा।

बके

शाहरुख-काजोल की जुगलबंदी

इस साल फिल्मफेयर में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही शाहरुख-काजोल की रोमांटिक जोड़ी। दोनों काे मंच पर साथ देखते ही प्रशंसक खुशी से झूम उठे। काजोल और शाहरु ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कभी खुशी कभी गम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गानों पर खूब ठुमके लगाए। उनका डांस देख प्रशंसक मंत्रमुग्ध हो गए और दर्शकों की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। शाहरुख-काजोल को सिने आइकॉन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया।

ट्विटर पोस्ट

काजोल-शाहरुख का डांस वीडियो

dwe

अक्षय का गुजराती गाना

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में अक्षय कुमार ने भी तालियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ओर जहां उनकी धमाकेदार एंट्री ने दिल जीत लिया, वहीं 'भूल भुलैया' और 'टिप टिप बरसा पानी' में उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर भी दर्शकों ने खूब सीटियां और तालियां बजाईं। इन सबसे परे अक्षय ने स्टेडियम में बाइक चलाई, वहीं उन्होंने एक गुजराती गाना गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल उनके इस गाने पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए अक्षय का वीडियो

तोहफा

अभिषेक की पिता को श्रद्धांजलि

70वा फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह इसलिए भी खास रहा, क्योंकि 11 अक्टूबर को जब इसका आयोजन हुआ, उसी दिन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया गया। लिहाजा इस मौके पर अभिषेक बच्चन ने पिता अमिताभ के पुराने लोकप्रिय गानों पर डांस कर उन्हें दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी। अभिषेक इस वजह से भी चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस

श्रद्धांजलि

कृति ने चलाया जीनत अमान का जादू

फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया है। दिग्गज अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कमाल की अदाकारी और समर्पण के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर कृति सैनन ने जीनत के गानों पर उन्हीं के अंदाज में डांस कर दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। जीनत के सदाबहार गानों पर कृति की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देख दर्शक भी अपनी सीट पर थिरकते नजर आए।

ट्विटर पोस्ट

कृति सैनन का जीनत अमान वाला अंदाज