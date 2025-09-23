ये अभिनेत्रियां बिना मेकअप लगाए शूट कर चुकी हैं फिल्में, फिर भी लगीं बला की खूबसूरत 

अभिनेत्रियां हमेशा बन-ठनकर रहती हैं और मेकअप करके बड़े पर्दे पर नजर आती हैं। इससे उनका लुक निखरता है और खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। मेकअप सौंदर्य के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करता है। हालांकि, कुछ फिल्मों के किरदारों की मांग बिना मेकअप वाले लुक की होती है। ऐसे में अभिनेत्रियों को पूरी फिल्म की शूटिंग बिना मेकअप करनी पड़ती है। आइए आज बिना मेकअप फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं।

#1 रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने 'हे राम' फिल्म की शूटिंग बिना मेकअप के की थी। फिल्म के निर्देशक कमल हसन ने रानी से अपर्णा का किरदार निभाने के लिए मेकअप हटाने को कहा था। उनका मानना था कि इससे किरदार वास्तविक लगेगा और लोगों के दिलों को छू जाएगा। इसके बाद 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म 'तलाश' में भी रानी ने 'नो मेकअप लुक' अपनाया था।

#2 ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय की सुंदरता के आगे आज भी सारी अभिनेत्रियां फीकी पड़ जाती हैं। 'रेनकोट' फिल्म से उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वह बिना मेकअप के भी सबसे खूबसूरत दिखती हैं। इसके अलावा 'ताल' में भी उन्होंने सभी सीन बिना मेकअप के शूट किए थे, क्योंकि निर्देशक उनकी प्राकृतिक सुंदरता को लोगों के सामने पेश करना चाहते थे। इसके बाद 'सरबजीत' फिल्म के कुछ सीन में भी ऐश्वर्या बिना मेकअप के दिखी थीं।

#3 आलिया भट्ट आलिया भट्ट ने अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन उस फिल्म में किया, जिसमें उन्होंने मेकअप इस्तेमाल नहीं किया था। 'हाईवे' में आलिया ने वीरा नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जिसका अपहरण हो जाता है। पूरी फिल्म में आलिया ने मेकअप नहीं लगाया था और बिलकुल साधारण लड़कियों जैसा लुक अपनाया था। उनके बिना मेकअप वाले लुक ने वीरा के किरदार में सहजता और सादगी जोड़ दी थी। हालांकि, बिना मेकअप किए भी वह बहुत सुंदर दिखी थीं।

#4 करीना कपूर करीना कपूर अपने बोल्ड आई लुक के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, वह कई बार बिना मेकअप के भी मीडिया के सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी 'नो मेकअप लुक' अपनाया है। 'ओमकारा' में उन्होंने मेकअप नहीं इस्तेमाल किया था, जिससे साबित हुआ की सादगी सबसे मजबूत प्रभाव छोड़ती है। इसके अलावा करीना ने 'अशोका' फिल्म के 'सन सनाना' गाने में भी मेकअप नहीं किया था।