कैटरीना कैफ ने किया मां बनने का ऐलान, साझा की विक्की कौशल संग ये खूबसूरत तस्वीर

कैटरीना कैफ ने की अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katrinakaif)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2025
01:27 pm
क्या है खबर?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। यूं तो लंबे समय से कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में थी, लेकिन पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जल्द ही ये जोड़ी अपने नए मेहमान का स्वागत करने वाली है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब खुद कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। उन्होंने विक्की संग अपनी बेबी बंप वाली एक तस्वीर साझा कर ये घोषणा की है।

ऐलान

हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय- कैटरीना

कैटरीना ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें उनका बेबी बंप नजर आ रहा है। विक्की उनके बेबी बंप काे थामे और उसे निहारते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी साफ झलक रही है। इसके साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट भी लिखा। कैटरीना और विक्की दोनों ने ये तस्वीर साझा की और लिखा, 'खुशी और कृतज्ञता के साथ हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर

मुबारकबाद

आयुष्मान खुराना समेत इन कलाकारों ने दी बधाई

कैटरीना और विक्की का ये पोस्ट देख आम से लेकर खास हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा, 'आप दोनों को बधाई आयुष्मान खुरानाहो।' रिया कपूर ने लिखा, 'तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। बधाई हो।' इसके अलावा अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, महीप कपूर और शिबानी दांडेकर जैसी कई हस्तियों ने उन्हें इस खुशखबरी के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस दिसंबर कैटरीना-विक्की की शादी को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं।