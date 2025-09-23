कैटरीना कैफ ने की अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katrinakaif)

कैटरीना कैफ ने किया मां बनने का ऐलान, साझा की विक्की कौशल संग ये खूबसूरत तस्वीर

लेखन नेहा शर्मा 01:27 pm Sep 23, 202501:27 pm

क्या है खबर?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। यूं तो लंबे समय से कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में थी, लेकिन पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जल्द ही ये जोड़ी अपने नए मेहमान का स्वागत करने वाली है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब खुद कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। उन्होंने विक्की संग अपनी बेबी बंप वाली एक तस्वीर साझा कर ये घोषणा की है।