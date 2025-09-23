कैटरीना कैफ ने किया मां बनने का ऐलान, साझा की विक्की कौशल संग ये खूबसूरत तस्वीर
क्या है खबर?
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। यूं तो लंबे समय से कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में थी, लेकिन पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जल्द ही ये जोड़ी अपने नए मेहमान का स्वागत करने वाली है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब खुद कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। उन्होंने विक्की संग अपनी बेबी बंप वाली एक तस्वीर साझा कर ये घोषणा की है।
ऐलान
हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय- कैटरीना
कैटरीना ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें उनका बेबी बंप नजर आ रहा है। विक्की उनके बेबी बंप काे थामे और उसे निहारते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी साफ झलक रही है। इसके साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट भी लिखा। कैटरीना और विक्की दोनों ने ये तस्वीर साझा की और लिखा, 'खुशी और कृतज्ञता के साथ हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
Heartiest congratulations to the soon to be parents #KatrinaKaif & #VickyKaushal ❤️🥳 pic.twitter.com/AsHODQwPWP— Himesh (@HimeshMankad) September 23, 2025
मुबारकबाद
आयुष्मान खुराना समेत इन कलाकारों ने दी बधाई
कैटरीना और विक्की का ये पोस्ट देख आम से लेकर खास हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा, 'आप दोनों को बधाई आयुष्मान खुरानाहो।' रिया कपूर ने लिखा, 'तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। बधाई हो।' इसके अलावा अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, महीप कपूर और शिबानी दांडेकर जैसी कई हस्तियों ने उन्हें इस खुशखबरी के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस दिसंबर कैटरीना-विक्की की शादी को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं।