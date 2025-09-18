अनुराग डोभाल बनने वाले हैं पिता (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@anurag_dobhal)

'बिग बॉस 17' के प्रतियोगी अनुराग डोभाल बनेंगे पिता, प्रेग्नेंट हैं पत्नि ऋतिका चौहान

लेखन दीक्षा शर्मा 05:19 pm Sep 18, 202505:19 pm

क्या है खबर?

जाने-माने यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' के प्रतियोगी अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, अनुराग जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी ऋतिका चौहान प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में अपनी गर्लफ्रेंड ऋतिका से शादी रचाई थी। अब शादी के 4 महीने बाद इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है।