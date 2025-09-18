'बिग बॉस 17' के प्रतियोगी अनुराग डोभाल बनेंगे पिता, प्रेग्नेंट हैं पत्नि ऋतिका चौहान
क्या है खबर?
जाने-माने यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' के प्रतियोगी अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, अनुराग जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी ऋतिका चौहान प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में अपनी गर्लफ्रेंड ऋतिका से शादी रचाई थी। अब शादी के 4 महीने बाद इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है।
वीडियो
अनुराग ने साझा किया वीडियो
अनुराग ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ऋतिका की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास पहुंचे। ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी कि जल्द ही उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अनुराग ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक छोटा सा "हम" आने वाला है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#AnuragDobhal #ritikachauhan pic.twitter.com/VO43Tuq8jj— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 18, 2025