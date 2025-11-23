फरहान अख्तर की '120 बहादुर' पर विवाद, लेखक का सवाल- इतिहास बदलने की क्या जरूरत थी?

फरहान अख्तर की नई फिल्म ' 120 बहादुर ' घोषणा के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। कभी रिकॉर्ड बनाने को लेकर तो कभी कानूनी विवादों के चलते। 21 नवंबर को आई ये वॉर ड्रामा 13 कुमाऊं रेजिमेंट और रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से ठीक-ठाक प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन 'द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक कुलप्रीत यादव ने आरोप लगाया है कि इसमें कई घटनाएं वास्तविक इतिहास से हटकर दिखाई गई हैं।

निशाना फिल्म वास्तविक इतिहास से बहुत अलग? कुलदीप ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "मैंने दिल्ली में '120 बहादुर' देखी और कहना पड़ेगा कि मैं बेहद निराश हूं। ये एक अद्भुत, गौरवशाली युद्ध था, जिसे किसी भी तरह की काल्पनिक कहानी में बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। निर्देशक और निर्माताओं ने पूरी टुकड़ी के सामूहिक प्रयास को एक ही व्यक्ति की काल्पनिक कहानी बना दिया है, जो वास्तविक इतिहास से बहुत अलग है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी?"

नाराजगी लेखक ने यूं जताई फिल्म पर निराशा कुलप्रीत का कहना है कि रेजांग ला की लड़ाई भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, और इसमें किसी भी तरह की मनगढ़ंत घटनाएं जोड़ना उन सैनिकों के योगदान को कमतर दिखाने जैसा है। उनके मुताबिक, कहानी को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित रखते हुए भी शानदार फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन निर्माताओं ने नाटकीयता बढ़ाने के लिए कई वास्तविक तथ्यों को बदल दिया, जिनसे उन्हें आपत्ति है और स्वीकार्य नहीं हैं।

आरोप "पूरी कहानी को एक ही किरदार पर केंद्रित कर दी" कुलदीप ने कहा कि रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई को जिस तरह पेश किया गया है, वो वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती। उनके मुताबिक, ये लड़ाई कई सैनिकों के सहयोग और सामूहिक वीरता का प्रतीक थी, लेकिन फिल्म ने पूरी कहानी को एक ही किरदार पर केंद्रित कर दिया, जो असल इतिहास से बिल्कुल अलग है। उन्होंने दर्शकों को सलाह दी कि वे खुद फिल्म देखें और अपनी राय बनाएं, ताकि उन्हें पता चले कि क्या बदला गया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो Watched 120 Bahadur today. So much of fictionalisation! I think overall a subpar film. A great opportunity lost to immortalise our war heroes. What a letdown! #120Bahadur pic.twitter.com/7CZKBptLSX — Kulpreet Yadav (@Kulpreetyadav) November 21, 2025