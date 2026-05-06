NEET UG परीक्षा में हिंदी छात्रों को थमाया अंग्रेजी प्रश्न पत्र, रात 10 बजे तक चला बवाल करियर May 06, 2026

झारखंड के पलामू स्थित योद्ध सिंह नामधारी महिला कॉलेज में NEET UG परीक्षा के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। यहां हिंदी माध्यम के लगभग 45 छात्रों को गलती से अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र दे दिए गए। इस गलती की वजह से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और परीक्षा बीच में ही बाधित हो गई। काफी हंगामे के बाद परीक्षा शाम 6 बजे फिर से शुरू हुई और रात 10 बजे तक चली।