NEET UG 2026 दोबारा परीक्षा: 21 जून से पहले NTA के ये सख्त नियम न जानने पर होगी मुश्किल
जो छात्र NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, वे इस खबर पर ध्यान दें! राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए कुछ खास निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में बताया गया है कि आप क्या चीजें साथ ला सकते हैं, कैसे कपड़े पहनें और परीक्षा केंद्र पर क्या-कुछ मिलेगा। इसका मकसद है कि परीक्षा बिना किसी रुकावट के पूरी हो और छात्रों को कोई परेशानी न हो।
अनुमत वस्तुएं, कपड़े और जूते-चप्पल
परीक्षा के लिए जाते समय आपको अपने साथ एक पारदर्शी पानी की बोतल और अपना एडमिट कार्ड एक पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखना होगा। अगर कोई छात्र पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक चिह्न पहनता है, तो इसकी इजाजत है, लेकिन उन्हें सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंचना होगा क्योंकि ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएगी। कपड़े हल्के ही पहनें। हां, अगर आप फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहनना चाहते हैं, तो सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें पहनने की अनुमति मिलेगी। जूतों के लिए चप्पल या कम एड़ी वाले जूते पहनें, क्योंकि ऊंची एड़ी के जूते आपको अंदर जाने में देर करा सकते हैं।
NTA ने फोन पर लगाई पाबंदी
फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, भारी गहने और किसी भी धातु की वस्तु को घर पर ही छोड़ दें। इन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की सख्त मनाही है। गेट पर हर छात्र की तलाशी ली जाएगी, इसलिए बिना किसी परेशानी के अंदर जाने के लिए समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या परीक्षा से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो NTA की हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।