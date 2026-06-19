NEET UG 2026 दोबारा परीक्षा: 21 जून से पहले NTA के ये सख्त नियम न जानने पर होगी मुश्किल

अनुमत वस्तुएं, कपड़े और जूते-चप्पल

परीक्षा के लिए जाते समय आपको अपने साथ एक पारदर्शी पानी की बोतल और अपना एडमिट कार्ड एक पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखना होगा। अगर कोई छात्र पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक चिह्न पहनता है, तो इसकी इजाजत है, लेकिन उन्हें सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंचना होगा क्योंकि ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएगी। कपड़े हल्के ही पहनें। हां, अगर आप फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहनना चाहते हैं, तो सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें पहनने की अनुमति मिलेगी। जूतों के लिए चप्पल या कम एड़ी वाले जूते पहनें, क्योंकि ऊंची एड़ी के जूते आपको अंदर जाने में देर करा सकते हैं।