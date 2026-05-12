NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द: 135 सवालों के लीक से बड़ा बवाल, NTA पर गंभीर सवाल

उम्मीदवारों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

खुशखबरी यह है कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और न ही नए सेंटर चुनने की जरूरत पड़ेगी। आपके पुराने विवरणस और विकल्प पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। इस बीच, दिल्ली में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। NSUI जैसे छात्र संगठनों ने इस मामले में और पारदर्शिता लाने की मांग की है और बार-बार हो रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं।