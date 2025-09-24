CBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की संभावित तारीखों का किया ऐलान, जानें कब होगी परीक्षा
क्या है खबर?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के अनुसार, CBSE 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी। इसी तरह कक्षा 12वीं की परीक्षा भी 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल, 2026 तक चलेगी।
टाइम टेबल
सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी परीक्षा
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं परीक्षा के दिनों में एक ही पाली में सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। कार्यक्रम में घोषित तिथियों में भाषा संबंधी प्रश्नपत्र, मुख्य विषय और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। CBSE के मुताबिक, करीब 45 लाख छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे। भारत के साथ ही ये परीक्षाएं 26 अन्य देशों में भी होगी।
अन्य जानकारी
परीक्षाओं के बारे में CBSE ने और क्या-क्या बताया?
CBSE ने बताया कि इस अवधि में कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं, कक्षा 12वीं के खेल छात्रों के लिए परीक्षाएं, कक्षा 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं और 12वीं की पुरक परीक्षाएं आयोजित होंगी। कुल 204 विषयों में छात्र परीक्षा देंगे। CBSE ने जानकारी दी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हर विषय की परीक्षा होने के 10 दिन बाद शुरू होगा और 12 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।