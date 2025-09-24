CBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की संभावित तारीखों का किया ऐलान, जानें कब होगी परीक्षा

CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखें जारी कर दी हैं

लेखन आबिद खान 07:14 pm Sep 24, 202507:14 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के अनुसार, CBSE 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी। इसी तरह कक्षा 12वीं की परीक्षा भी 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल, 2026 तक चलेगी।