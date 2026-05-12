NEET-UG परीक्षा के रद्द होने से अधर में लटका 22 लाख छात्रों का भविष्य, पेपर लीक के पीछे किसका हाथ?

राकेश कुमार मांडवारिया का नाम आया सामने

राजस्थान का सीकर, जो कोचिंग के एक बड़े हब के तौर पर उभर रहा है, अब इस जांच का मुख्य केंद्र बन गया है। इस लीक को फैलाने में राकेश कुमार मांडवारिया और सीकर के एक मेडिकल छात्र का नाम सामने आया है। इस लीक हुए पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल असली परीक्षा से बिल्कुल मिल रहे थे। केमिस्ट्री के सवालों का क्रम और उनमें इस्तेमाल किए गए विराम चिह्न (पंक्चुएशन) भी ठीक वैसे ही थे। सीकर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस अभी भी इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है।