NEET-UG परीक्षा के रद्द होने से अधर में लटका 22 लाख छात्रों का भविष्य, पेपर लीक के पीछे किसका हाथ?
NEET-UG की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह यह है कि एक लीक हुआ पेपर, जिसे राजस्थान, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में 'गेस पेपर' बताकर बेचा जा रहा था, उसमें असली परीक्षा के सवाल हूबहू मिले हैं। इसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ा है। यह पेपर 30,000 रुपये से लेकर 28 लाख रुपये तक में बेचा गया था, जिसके बाद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए।
राकेश कुमार मांडवारिया का नाम आया सामने
राजस्थान का सीकर, जो कोचिंग के एक बड़े हब के तौर पर उभर रहा है, अब इस जांच का मुख्य केंद्र बन गया है। इस लीक को फैलाने में राकेश कुमार मांडवारिया और सीकर के एक मेडिकल छात्र का नाम सामने आया है। इस लीक हुए पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल असली परीक्षा से बिल्कुल मिल रहे थे। केमिस्ट्री के सवालों का क्रम और उनमें इस्तेमाल किए गए विराम चिह्न (पंक्चुएशन) भी ठीक वैसे ही थे। सीकर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस अभी भी इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है।