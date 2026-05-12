हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, जानिए कब आएगा 10वीं का परिणाम करियर May 12, 2026

हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) ने आज इस साल की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा दी थी, वे अब bseh.org वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन जानकारी से अपने अनंतिम अंक देख सकते हैं। वहीं, 10वीं कक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके नतीजे 17 मई तक आने की संभावना है।