हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, जानिए कब आएगा 10वीं का परिणाम
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हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) ने आज इस साल की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा दी थी, वे अब bseh.org वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन जानकारी से अपने अनंतिम अंक देख सकते हैं। वहीं, 10वीं कक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके नतीजे 17 मई तक आने की संभावना है।
BSEH की पुनर्मुल्यांकन गाइडलाइंस
अगर आप अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, तो बोर्ड जल्द ही पुनर्मुल्यांकन या कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करने का तरीका बताएगा। अपनी अनंतिम अंकतालिका को ध्यान से देखें ताकि कोई गलती न रह जाए। इसे संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्कूल से आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक दाखिले के समय इसी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी।