शिक्षा मंत्रालय ने जारी की NIRF 2025 रैंकिंग, देश में ये इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष पर  

शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को देश के शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की घोषणा की है, जिसमें एक बार फिर तमिलनाडु के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में बाजी मारी है। NIRF के 10वें संस्करण में IIT मद्रास ने लगातार 10वें साल इंजीनियरिंग श्रेणी में और लगातार 7वें साल 'ओवरऑल' श्रेणी में पहला स्थान पाया है। ओवरऑल श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है।

रैंक ओवरऑल श्रेणी में कौन किस स्थान पर? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में NIRF रैंकिंग 2025 जारी की। ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरे IIT बॉम्बे, चौथे पर IIT दिल्ली, पांचवें पर IIT कानपुर, छठे पर IIT खड़गपुर, सातवें पर IIT रूड़की, आठवें पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली, नौवें पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और दसवें स्थान पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) शामिल हैं।

रैंक JNU देश में दूसरे नंबर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहले स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। दूसरे स्थान पर JNU है। तीसरे स्थान पर मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, चौथे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया, पांचवें पर दिल्ली विश्वविद्यालय, छठे पर BHU, सातवें पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस पिलानी, आठवें पर कोयंबटूर का अमृता विश्व विद्यापीठम, नौवें पर कोलकाता की जाधवपुर विश्वविद्यालय और दसवें पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है।

सूची कौन-सा इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे अच्छा? इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली, तीसरे पर IIT बॉम्बे, चौथे पर IIT कानपुर, पांचवें पर IIT खड़गपुर, छठे पर IIT रुड़की, सातवें पर IIT हैदराबाद, आठवें पर IIT गुवाहाटी शामिल है। इस बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) तिरूचिरापल्ली को नौवें स्थान पर रखा गया है, जो गैर-IIT संस्थान है जो शीर्ष 10 में जगह पाया है। इंजीनियरिंग श्रेणी में दसवें स्तान पर IIT BHU शामिल है।

विश्वविद्यालय राज्य में कोलकाता के विश्वविद्यालय ने बाजी मारी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय ने बाजी मारी है। दूसरे स्थान पर चेन्नई का अन्ना विश्वविद्यालय, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय, चौथे पर विशाखापत्तनम का आंध्र विश्वविद्यालय, पांचवें पर केरल विश्वविद्यालय, छठे पर कोच्चि विश्वविद्यालय, सातवें पर हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय, आठवें पर श्रीनगर का कश्मीर विश्वविद्यालय, नौवे पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय और दसवें पर कोयंबटूर का भारतियार विश्वविद्यालय है। सूची में दिल्ली के 3 और उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में हैं।

जानकारी किस आधार पर होती है रैंकिंग? रैंकिंग को 2015 में शुरू किया गया था। इसमें शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता और धारणा जैसे मानदंडों को परखा जाता है। इंजीनियरिंग श्रेणी में, अनुसंधान परिणाम, रोजगारपरकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया जाता है।