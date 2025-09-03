छात्रों को ड्रग्स से बचाने के लिए CBSE और NCB के बीच समझौता, कैसे करेंगे रोकथाम?

समझौता

स्कूलों को बनाया जाएगा मुख्य केंद्र

समझौते के तहत स्कूलों को ही मादक पदार्थों की रोकथाम, उसके खिलाफ जागरूकता और हस्तक्षेप का केंद्र बनाया जाएगा। समझौते में सहयोग के लिए एक रूपरेखा तय की गई है। जागरूकता के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम, शिक्षक और परामर्शदाता प्रशिक्षण कार्यशालाएं, ई-लर्निंग मॉड्यूल और समुदाय तक पहुंच बढ़ाया जाएगा। स्कूल नशा-निरोधक पहलों के लिए भी सक्रिय केंद्र होंगे। यहां शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को एक साथ लाया जाएगा। परामर्श सेवाएं एक प्रत्यक्ष सहायता लाइन के रूप में शुरू की जाएंगी।