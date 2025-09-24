MBBS और विशेषज्ञ डॉक्टर की सीट बढ़ाने का काम शुरू, योजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी

फायदा

डॉक्टरों की कमी से मिलेगी निजात

केंद्र के फैसले से देश में डॉक्टरों की कमी से काफी हद तक निजात मिलेगी और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचेगा। साथ ही योजना से स्नातक चिकित्सा क्षमता में बढ़ोतरी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों में नए क्षेत्र में चिकित्सा विशेषज्ञता सेवा आरंभ करने में मदद मिलेगी। भारत में अभी 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 MBBS सीटें हैं। पिछले एक दशक में MBBS में 127 प्रतिशत और स्नातकोत्तर में 143 प्रतिशत सीट वृद्धि हुई है।