CBSE ने पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमले की दर्ज कराई शिकायत, हुआ था हैकिंग का प्रयास

हमला

देश के अंदर और बाहर से हुआ सुनियोजित साइबर हमला- बोर्ड

बोर्ड ने कहा कि पोर्टल 2 जून, 2026 को लॉन्च किया गया, ताकि 12वीं के छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन कर सकें, लेकिन पिछले 3 दिनों में इस पर बार-बार सुनियोजित साइबर हमले किए गए। बोर्ड ने बताया कि इन हमलों में देश के अंदर और बाहर के कई IP एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया था। बोर्ड ने बताया कि हमलावरों का मकसद प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, असली उपयोगकर्ता को रोकना लग रहा था।