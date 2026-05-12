NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द, NTA ने माना शर्मनाक फैसला

सिंह ने दोबारा परीक्षा और सख्त सुरक्षा का वादा किया

सिंह ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही फिर से परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, "जांच बहुत जल्द यह सामने ले आएगी कि चूक कहां हुई और इस लीक के लिए कौन जिम्मेदार है।" उन्होंने यह भी वादा किया कि आने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग अधिकारियों से ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।