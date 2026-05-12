NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द, NTA ने माना शर्मनाक फैसला
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी और इसे संदिग्ध पेपर लीक के चलते रद्द किया गया है। NTA के प्रमुख अभिषेक सिंह ने माना कि यह फैसला कठिन और थोड़ा शर्मनाक था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी छात्रों के लिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था।
सिंह ने दोबारा परीक्षा और सख्त सुरक्षा का वादा किया
सिंह ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही फिर से परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, "जांच बहुत जल्द यह सामने ले आएगी कि चूक कहां हुई और इस लीक के लिए कौन जिम्मेदार है।" उन्होंने यह भी वादा किया कि आने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग अधिकारियों से ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।