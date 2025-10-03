जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने 211 करोड़ रुपये के नए ESOP किए जारी
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल ने अपने कर्मचारियों के लिए 64.13 लाख नए स्टॉक विकल्प (ESOP) जारी किए हैं। ESOP का मतलब है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य में रियायती दाम पर शेयर खरीदने का अधिकार देती है। यह उन्हें कंपनी से जोड़कर रखने और लंबे समय तक प्रेरित करने का तरीका है। मौजूदा शेयर मूल्य 330 रुपये के अनुसार, इन नए ESOP का कुल मूल्य लगभग 211 करोड़ रुपये बनता है।
योजनाएं
कंपनी की ESOP योजनाएं
कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने इन ESOP को मंजूरी दी है। ये विकल्प फूडी बे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2014, जोमैटो कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2021 और जोमैटो कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2024 के तहत जारी किए गए हैं। इससे पहले भी कंपनी ने जोमैटो 2021 योजना के तहत करीब 10.13 लाख ESOP दिए थे, जिनकी कीमत लगभग 33 करोड़ रुपये रही थी। इससे साबित होता है कि कंपनी नियमित रूप से कर्मचारियों को ऐसे लाभ देती है।
सौदा
बड़ा सौदा और शेयर खरीद
इटरनल के शेयरों में हाल ही में एक बड़ा सौदा हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका की इकाई BoFA सिक्योरिटीज यूरोप एसए ने गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप एसई से 82 लाख शेयर खरीदे। यह सौदा 325.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हुआ, जिससे कुल मूल्य लगभग 267 करोड़ रुपये रहा। यह निवेशक कंपनियों का भरोसा दिखाता है और यह भी बताता है कि इटरनल के शेयरों की बाजार में अच्छी मांग बनी हुई है।
मुनाफा
राजस्व बढ़ा लेकिन मुनाफा घटा
इटरनल का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व 70 प्रतिशत बढ़कर 7,167 करोड़ रुपये हो गया। पिछली बार यह 4,206 करोड़ रुपये था। हालांकि, मुनाफा घटकर सिर्फ 25 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 253 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी का लाभ 90 प्रतिशत गिरा है। इसके बावजूद, NSE पर इटरनल का शेयर 330 रुपये पर कारोबार कर रहा था और कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 3.19 लाख करोड़ रुपये रहा।