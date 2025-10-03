जापान की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी का शिपमेंट रुका (तस्वीर: पिक्साबे)

साइबर हमले से जापान की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी का शिपमेंट रुका

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:40 pm Oct 03, 202501:40 pm

क्या है खबर?

जापान की जानी मानी बियर कंपनी असाही पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसके कारण कंपनी की ब्रुअरीज से बियर और अन्य पेय पदार्थों की शिपमेंट रोक दी गई है। असाही ने शुक्रवार को कहा कि फिलहाल सिस्टम की समस्या तुरंत ठीक नहीं हो रही है। हालांकि, उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन शिपमेंट निलंबित होने से बाजार में आपूर्ति कम होने की आशंका बढ़ गई है और यह स्थानीय स्टोरों के लिए चिंता का कारण बन गया है।