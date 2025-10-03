साइबर हमले से जापान की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी का शिपमेंट रुका
क्या है खबर?
जापान की जानी मानी बियर कंपनी असाही पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसके कारण कंपनी की ब्रुअरीज से बियर और अन्य पेय पदार्थों की शिपमेंट रोक दी गई है। असाही ने शुक्रवार को कहा कि फिलहाल सिस्टम की समस्या तुरंत ठीक नहीं हो रही है। हालांकि, उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन शिपमेंट निलंबित होने से बाजार में आपूर्ति कम होने की आशंका बढ़ गई है और यह स्थानीय स्टोरों के लिए चिंता का कारण बन गया है।
असर
स्थानीय स्टोर्स और ग्राहकों पर असर
असाही के प्रमुख उत्पाद जैसे असाही सुपर ड्राई अभी भी स्थानीय स्टोर्स में उपलब्ध हैं। जापान के सुविधा स्टोर 7-11 ने ग्राहकों को शिपमेंट निलंबन के बारे में चेतावनी देने की तैयारी शुरू कर दी है। स्टोरों में अभी भी स्टॉक मौजूद है, लेकिन भविष्य में सप्लाई की स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि बिक्री कैसी रहती है। कंपनी ने रैंसमवेयर हमले की संभावना की जांच भी शुरू कर दी है।
शेयर
शेयर और वैश्विक संदर्भ
साइबर हमले के बाद असाही समूह के शेयर लगभग 7 प्रतिशत गिर गए हैं। यह हमला जगुआर लैंड रोवर के ब्रिटिश कारखानों पर हुए पिछले साइबर हमले की याद दिलाता है, जिसने कामकाज लगभग 1 महीने तक रोक दिया था। उस हमले के कारण बिक्री और उत्पादन प्रभावित हुए थे। भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी ने बाद में आंशिक रूप से उत्पादन फिर से शुरू किया था। असाही के लिए भी अब स्थिति पर नजर बनाए रखना आवश्यक हो गया है।