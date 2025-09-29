जोमैटो ने लॉन्च किया 'हेल्दी मोड' फीचर, यूजर्स को मिलेगी पोषण की जानकारी
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपने यूजर्स के लिए अपना नया फीचर 'हेल्दी मोड' लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर अपनी पसंद की डिश के साथ अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार पौष्टिक विकल्प चुन सकते हैं। कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने बताया कि हेल्दी मोड शुरुआती यूजर्स और पेशेवर एथलीट दोनों के लिए उपयोगी है। यह कदम बेहतर खाने की सुविधा देने के जोमैटो मिशन का हिस्सा है।
हेल्दी स्कोर और पोषण जानकारी
हेल्दी मोड में हर डिश का 'हेल्दी स्कोर' दिया जाएगा, जो 'लो' से लेकर 'सुपर' तक होता है। यह यूजर को डिश में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सूक्ष्म पोषक तत्व और कैलोरी की जानकारी देगा। AI और रेस्टोरेंट के डाटा के आधार पर यह स्कोर तय किया गया है। गोयल ने कहा कि यह सुविधा पेशेवर एथलीटों के लिए भी भरोसेमंद है, ताकि वे अपने लिए सही और पौष्टिक भोजन चुन सकें।
फीडबैक
मकसद और यूजर फीडबैक
गोयल ने बताया कि हेल्दी मोड लोगों को उनके शरीर की जरूरतों के अनुसार बेहतर खाना चुनने में मदद करता है। उन्होंने अपने यूजर्स से बढ़ी संख्या में फीडबैक देने का आग्रह किया, ताकि प्लेटफॉर्म अपनी कमियों को सुधार सके। गोयल के अनुसार, यह कदम जोमैटो के मिशन ज्यादा लोगों के लिए बेहतर खाना को साकार करने की दिशा में पहला वास्तविक प्रयास है। यह सुविधा अब गुरुग्राम में लाइव है।
साझेदारी
मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी
जोमैटो ने मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी की है, जिससे यात्री सीधे अपनी ट्रेन सीट पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। 130 से अधिक स्टेशनों पर उपलब्ध इस सुविधा के जरिए मेक माई ट्रिप पर टिकट बुक करने वाले यात्री 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर पाएंगे। यह कदम जोमैटो के सेवाओं को यात्रा के दौरान और आसान बनाने और यूजर्स को बेहतर भोजन विकल्प देने की दिशा में उठाया गया है।