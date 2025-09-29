जोमैटो ने लॉन्च किया 'हेल्दी मोड' फीचर, यूजर्स को मिलेगी पोषण की जानकारी

पोषण हेल्दी स्कोर और पोषण जानकारी हेल्दी मोड में हर डिश का 'हेल्दी स्कोर' दिया जाएगा, जो 'लो' से लेकर 'सुपर' तक होता है। यह यूजर को डिश में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सूक्ष्म पोषक तत्व और कैलोरी की जानकारी देगा। AI और रेस्टोरेंट के डाटा के आधार पर यह स्कोर तय किया गया है। गोयल ने कहा कि यह सुविधा पेशेवर एथलीटों के लिए भी भरोसेमंद है, ताकि वे अपने लिए सही और पौष्टिक भोजन चुन सकें।

We made eating out and ordering in easier than ever, but we never really helped people truly eat better. Yes, you could find a salad or a smoothie bowl, but the truth is, if you wanted to eat genuinely… pic.twitter.com/zBmnI1c0th — Deepinder Goyal (@deepigoyal) September 29, 2025

फीडबैक मकसद और यूजर फीडबैक गोयल ने बताया कि हेल्दी मोड लोगों को उनके शरीर की जरूरतों के अनुसार बेहतर खाना चुनने में मदद करता है। उन्होंने अपने यूजर्स से बढ़ी संख्या में फीडबैक देने का आग्रह किया, ताकि प्लेटफॉर्म अपनी कमियों को सुधार सके। गोयल के अनुसार, यह कदम जोमैटो के मिशन ज्यादा लोगों के लिए बेहतर खाना को साकार करने की दिशा में पहला वास्तविक प्रयास है। यह सुविधा अब गुरुग्राम में लाइव है।