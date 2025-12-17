गूगल पे ने एक्सिस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है

गूगल ने भारत में रुपे के माध्यम से लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में रुपे नेटवर्क पर एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे ग्राहकों के UPI अकाउंट्स से जोड़कर मर्चेंट्स को भुगतान किया जा सकता है। यह कार्ड तुरंत कैशबैक या रिवॉर्ड देता है, जो अन्य कार्ड के क्रेडिट चक्र या महीने के अंत में रिवॉर्ड या कैशबैक देने की प्रथा से अलग है। इसमें ग्राहकों को 6 या 9 महीने की किस्तों में मासिक बिल का भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी।