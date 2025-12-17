गूगल ने भारत में रुपे के माध्यम से लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में रुपे नेटवर्क पर एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे ग्राहकों के UPI अकाउंट्स से जोड़कर मर्चेंट्स को भुगतान किया जा सकता है। यह कार्ड तुरंत कैशबैक या रिवॉर्ड देता है, जो अन्य कार्ड के क्रेडिट चक्र या महीने के अंत में रिवॉर्ड या कैशबैक देने की प्रथा से अलग है। इसमें ग्राहकों को 6 या 9 महीने की किस्तों में मासिक बिल का भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी।
नवाचार
कंपनी ने किया नवाचार
गूगल के वरिष्ठ निदेशक और उत्पाद प्रबंधक शरथ बुलुसु ने कहा, "हमने रिवॉर्ड इस्तेमाल करने के तरीके में नवाचार किया है। आप हर लेनदेन पर तुरंत रिवॉर्ड कमाते हैं और अगले ही लेनदेन में तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि भारत में केवल 5 में से एक ग्राहक को ही क्रेडिट मिलता है। उनके अनुसार, UPI ने गूगल पे को अगले भुगतान के लिए रिवॉर्ड को भुनाने के लिए इस नवाचार को करने में सक्षम बनाया है।
कैशबैक
भुगतान प्लेटफॉर्म देते हैं कैशबैक और रिवॉर्ड
अधिकांश भुगतान या उपभोक्ता ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए भुगतानों पर 5-10 प्रतिशत कैशबैक/रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रदान करते हैं, जबकि ये पार्टनर ऐप्स और वेबसाइट्स पर 3-5 प्रतिशत कैशबैक देते हैं। कार्ड UPI भुगतान के लिए स्कैन एंड पे सहित अन्य सभी भुगतानों पर 1-1.5 प्रतिशत कैशबैक भी प्रदान करते हैं। गूगल पे का एक्सिस बैंक के साथ वीजा नेटवर्क पर ऐस क्रेडिट कार्ड भी है, लेकिन यह को-ब्रांडेड कार्ड नहीं है।