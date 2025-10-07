जोहो ने फिनटेक में बढ़ाया कदम, पेश किए नए POS और QR डिवाइस

चेन्नई स्थित जोहो अब अपने पेमेंट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है और कंपनी ने आज POS डिवाइस पेश किया है। जोहो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीधर बंबू ने आज एक्स पर जानकारी दी कि नए डिवाइस व्यवसायों को व्यक्तिगत भुगतान स्वीकार करने में मदद करेंगे। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में यह घोषणा की गई। कंपनी ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके अपने वित्तीय समाधानों की पहुंच को और मजबूत करने की योजना बनाई है।

अनुभव एकीकृत भुगतान अनुभव जोहो पेमेंट्स को पहली बार 2024 में एक एकीकृत भुगतान गेटवे के रूप में पेश किया गया था। जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजीज के CEO शिवरामकृष्णन ईश्वरन ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य बैंकिंग और व्यावसायिक वित्त में मौजूद अलगाव को खत्म करना है। नए समाधान व्यवसायों को आने-जाने वाले भुगतानों पर बेहतर नियंत्रण देंगे और वित्तीय निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। ये उपकरण मुख्य व्यावसायिक संचालन के साथ भुगतान को प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं।

विशेषताएं POS और QR डिवाइस की विशेषताएं नए POS डिवाइस टैप, डिप और स्वाइप के माध्यम से कार्ड भुगतान स्वीकार करते हैं। QR डिवाइस स्टैटिक और डायनेमिक कोड से UPI भुगतान संभालते हैं और इसमें साउंड बॉक्स भी है। इन दोनों में बिलिंग और प्रिंटिंग फीचर है। पेरोल इंटीग्रेशन से व्यवसाय सीधे अपने बैंक अकाउंट्स से वेतन भुगतान कर सकते हैं। इससे मैन्युअल बैंकिंग कम होगी और पेरोल प्रोसेसिंग अधिक भरोसेमंद होगी, जिससे समय की बचत और दक्षता बढ़ेगी।

सुविधा वर्चुअल अकाउंट और निपटान सुविधा नए समाधान में व्यवसाय ग्राहकों, चालानों या शाखाओं को वर्चुअल अकाउंट आवंटित कर सकते हैं। इससे NEFT, RTGS और IMPS के माध्यम से भुगतानों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। आवर्ती भुगतान अब UPI ऑटोपे ई-मैंडेट के जरिए संभव हैं। इसके साथ ही T+1 निपटान विकल्प छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए धन तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करता है। मार्केटप्लेस में स्प्लिट सेटलमेंट से भुगतान प्रक्रिया और मिलान दोनों तेज हो जाते हैं।

उपस्थिति फिनटेक में जोहो की बढ़ती उपस्थिति जोहो फिनटेक क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। 55 से अधिक ऐप और 13 करोड़ यूजर्स कंपनी की वित्त और संचालन सुइट का समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस प्राप्त सहायक कंपनी जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जोहो डिजिटल भुगतान क्षेत्र में मजबूत प्रतिस्पर्धी बन रही है। कंपनी का उद्देश्य व्यवसायों को तेज, सरल और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करना है। यह पहल भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे को और सुदृढ़ करेगी।