कौन हैं रागिनी दास, जिन्हें गूगल ने स्टार्टअप्स का प्रमुख बनाया? 

करियर

जोमैटो में शुरू हुआ था करियर

दास का करियर 2013 में शुरू हुआ, जब उन्होंने गूगल और जोमैटो में साक्षात्कार दिया। वह उस समय गूगल के अंतिम दौर से आगे नहीं बढ़ पाईं, लेकिन उन्हें जोमैटो में एक भूमिका मिल गई। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में उन्होंने बिक्री और विकास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार तक कई क्षेत्रों में 6 साल बिताए। उन्होंने कहा, "जोमैटो ने मुझे अपने करियर की दिशा पहचानने में मदद की, मुझे आजीवन दोस्त दिए, सीखने का एक अविश्वसनीय रूप से कठिन दौर दिया।"