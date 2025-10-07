कौन हैं रागिनी दास, जिन्हें गूगल ने स्टार्टअप्स का प्रमुख बनाया?
क्या है खबर?
गूगल ने भारत में रागिनी दास को स्टार्टअप्स का प्रमुख नियुक्त किया है। महिलाओं पर केंद्रित पेशेवर नेटवर्क लीप डाॅट क्लब की सह-संस्थापक, दास ने लिंक्डइन पर इस नियुक्त का खुलासा किया है। अब वो नई भूमिका में स्टार्टअप्स के संस्थापकों को सही संसाधनों, नेटवर्क और मार्गदर्शकों से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। बता दें, रागिनी को करीब 12 साल पहले गूगल में नौकरी नहीं मिली थी।
करियर
जोमैटो में शुरू हुआ था करियर
दास का करियर 2013 में शुरू हुआ, जब उन्होंने गूगल और जोमैटो में साक्षात्कार दिया। वह उस समय गूगल के अंतिम दौर से आगे नहीं बढ़ पाईं, लेकिन उन्हें जोमैटो में एक भूमिका मिल गई। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में उन्होंने बिक्री और विकास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार तक कई क्षेत्रों में 6 साल बिताए। उन्होंने कहा, "जोमैटो ने मुझे अपने करियर की दिशा पहचानने में मदद की, मुझे आजीवन दोस्त दिए, सीखने का एक अविश्वसनीय रूप से कठिन दौर दिया।"
शिक्षा
रागिनी दास ने कहां से ली शिक्षा?
रागिनी दास की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने 2020 में लीप डॉट क्लब लॉन्च किया। दास ने लैंकेस्टर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने चेन्नई के चेट्टीनाड विद्याश्रम से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। दास ने ट्राइडेंट ग्रुप इंडिया के अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एल्यूडेकोर के साथ भी इंटर्नशिप की है और FICCI में स्टार्टअप्स की महिला समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।