चीन की दिग्गज AI कंपनी झिपु अब IPO से जुटाएगी पैसा 

बदलेगा कंपनी का नाम

IPO लाने के साथ ही झिपु AI अपना नाम बदलकर Z.AI करने की तैयारी है। कंपनी ने बताया है कि यह बदलाव उसके कामकाज को और बेहतर बनाने के मकसद से किया जा रहा है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब चीन में टेक IPOs का बाजार काफी गरम है। इस साल टेक स्टॉक्स में 22 फीसदी की बढ़त देखी गई है और कंपनियों ने अब तक 6.7 अरब डॉलर (620 अरब रुपये) जुटाए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी उछाल है।